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Spor

Anadolu Efes, Alba Berlin'e konuk olacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşılaşacak.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Alba Berlin'e konuk olacak
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THY Avrupa Ligi'nde Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de oynanacak.

Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 29 karşılaşmada 14 galibiyet ve 15 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet, 21 mağlubiyetle 17. sırada.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 78-74 kazanmıştı.

Anadolu Efes, bu maçın ardından normal sezonda kalan 4 maçını İstanbul'da oynayacak. İç sahada Olimpia Milano, Virtus Bologna ve Monaco'yu ağırlayacak olan lacivert-beyazlılar, tek deplasman mücadelesinde ise Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

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