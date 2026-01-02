Anadolu Efes, Avrupa'da 894. sınavında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 19. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanacak.

EuroLeague'deki 18 maçının 6'sını kazanan ve 12'sini kaybeden lacivert-beyazlı ekip, averajla 16. sırada bulunuyor.

Ligde 10 galibiyet ve 8 mağlubiyeti olan Sırp ekibi ise averajla 9. basamakta yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 894. RANDEVU

Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 894. kez parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 893 karşılaşmada 500 galibiyet, 393 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 646. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 645 müsabakanın 343'ünü kazanırken 302'sinde sahadan yenik ayrıldı.