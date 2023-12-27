Anadolu Efes, Avrupa'daki 818. randevusuna çıkacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 818. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da oynadığı 817 müsabakada 462 galibiyet ve 355 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 570. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 569 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 264'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 23. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.