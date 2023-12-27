İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4
  • EURO
    32,5441
  • ALTIN
    1955.03
  • BIST100
    7299.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes, Avrupa'daki 818. randevusuna çıkacak
Spor

Anadolu Efes, Avrupa'daki 818. randevusuna çıkacak

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek olan Anadolu Efes, bu karşılaşmayla Avrupa'daki 818. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 14:52 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Avrupa'daki 818. randevusuna çıkacak
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 818. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da oynadığı 817 müsabakada 462 galibiyet ve 355 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 570. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 569 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 264'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 23. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.