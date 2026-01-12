İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1174
  • EURO
    50,3583
  • ALTIN
    6387.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda yendi
Spor

Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 87-85 mağlup etti.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 21:30 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda yendi
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 87-85 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 15, Pipes 14, Can Kaan Turgut 4, Bruinsma 12, Bandaogo 12, Yiğit Özkan 2, Pusica 14, Metin Türen 2, Myers 10, Johnson

Anadolu Efes: Lee 15, Loyd 23, David Mutaf 12, Ercan Osmani 12, Dessert 7, Beaubois 3, Şehmus Hazer 3, Weiler-Babb 2, Swider 7, Erkan Yılmaz 1, Jones 2

1. Periyot: 18-31

Devre: 38-50

3. Periyot: 65-70

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.