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Spor

Anadolu Efes deplasmanda ALBA Berlin'e kıl payı kaybetti

THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda konuğu olduğu ALBA Berlin'e 95-93 mağlup oldu.

AA24 Mart 2023 Cuma 00:48 - Güncelleme:
Anadolu Efes deplasmanda ALBA Berlin'e kıl payı kaybetti
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk olduğu Almanya'nın ALBA Berlin takımına 95-93 yenildi.

Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da yapılan maçın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan lacivert-beyazlılar, devre arasına da 49-40 geride girdi.

Anadolu Efes, iyi başlayamadığı üçüncü çeyrekte sonradan toparlanarak farkı eritti. Bu bölümü 68-67 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, son periyotta üstünlüğü ele geçirdi. Anadolu Efes, çekişmeli geçen mücadelenin son saniyesindeki baskete engel olamadı ve parkeden 95-93 mağlubiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekipte 30 sayı ile maçın en skoreri olan Micic ile 19 sayı üreten Clyburn'ün performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Alman ekibinde Smith kaydettiği 25 sayıyla galibiyette başrolü oynayan oyuncu oldu.

Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 30. karşılaşmada 16. mağlubiyetini yaşadı. ALBA Berlin ise 9. kez galip geldi.

Anadolu Efes, bu maçın ardından normal sezonda kalan 4 maçını İstanbul'da oynayacak. İç sahada Olimpia Milano, Virtus Bologna ve Monaco'yu ağırlayacak olan lacivert-beyazlılar, tek deplasman mücadelesinde ise Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

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