İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2021 Cumartesi / 21 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9935
  • EURO
    12,4442
  • ALTIN
    638.331
  • BIST100
    1891.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'a kaybetti
Spor

Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'a kaybetti

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep Basketbol'a 93-83 yenildi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 21:26 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 21:26
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Anadolu Efes'i 93-83 mağlup etti.

Gaziantep Basketbol bu sezon ligde 9. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Ali Köseoğlu

ANADOLU EFES: Larkin 8, Buğrahan Tuncer 7, Singleton 10, Bryant 12, Petrusev 12, Beaubois 22, Dunston 7, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi 5

GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson 28, İsmail Cem Ulusoy, Luther 8, Kaba 20, Leon Harun Apaydın 3, Doyle 32, Koray Çekici, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin 2

1. PERİYOT: 26-22

DEVRE: 45-44

3. PERİYOT: 67-62

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 37.49 Bryant (Anadolu Efes)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.