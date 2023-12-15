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Spor

Anadolu Efes deplasmanda kayıp!

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına konuk oldu. Temsilcimiz karşılaşmadan 95-86 mağlup olarak ayrıldı.

AA15 Aralık 2023 Cuma 00:35 - Güncelleme:
Anadolu Efes deplasmanda kayıp!
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibine 95-86 yenildi.

Anadolu Efes, bu sonuçla ligdeki 7. mağlubiyetini yaşarken, Maccabi Tel Aviv 8. galibiyetini aldı.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Maccabi Tel Aviv: Brown 21, Baldwin 4, Cohen 2, Nebo 8, Colson 19, Cleveland 5, Webb 14, Sorkin 8, Rivero 2, Blatt 12

Anadolu Efes: Larkin 17, Erten Gazi 3, Thompson 22, Hollatz 3, Ercan Osmani 2, Oturu 7, Daum 20, Jones 12 Burakcan Yıldızlı, Melih Tunca

1. Periyot: 29-20

Devre: 45-48

3. Periyot: 66-64

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