Anadolu Efes evinde Asvel'e kaybetti

THY EuroLeague'in 20'nci haftasında, bu hafta takımın başına başantrenör olarak Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi'yi getiren Anadolu Efes, Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk etti.

Maçın çekişmeli geçen ilk periyodu 24-20 konuk ekibini üstünlüğüyle geçildikten sonra oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes ilk yarıyı 41-38 önde kapadı. 3'üncü periyotta üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip son çeyrekte yaptığı hatalarla maçtan 76-82 mağlup ayrıldı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mılan Nedovıc, Anne Panther, Alberto Baena

ANADOLU EFES: Thompson 7, Larkin 14, Ercan Osmani 13, Johnson 1, Bryant 12, Poirier 14, Smits 3, Nwora 4, Oturu 8, Beaubois, Hollatz

ASVEL: Roberson 7, Maledon 15, Sako 4, Lee 6, Ajinça 6, De Colo 16, Harrison 11, Black 15, Lighty 2, Jackson

1'İNCİ PERİYOT: 20-24

DEVRE: 41-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-61