Anadolu Efes evinde kıl payı kazandı

23 Aralık 2021 Perşembe 00:17 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:17

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 17'nci haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız Mts'yi 84-83 mağlup etti. İstanbul ekibi bu sonuçla EuroLeague'de üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 10'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı.



SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Guido Giovannetti

ANADOLU EFES: Larkin 8, Beaubois 10, Anderson 9, Moerman, Pleiss 23, Dunston 5, Micic 21, Simon, Singleton, Bryant 8

KIZILYILDIZ MTS: Wolters 12, Hollins 5, Kalinic 20, Kuzmic 7, Mitrovic 4, White 6, Markovic, Lazic 13, Zirbes, Ivanovic 9, Lazarevic 7

1'İNCİ PERİYOT: 31-21

İLK YARI: 43-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-68