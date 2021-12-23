Anadolu Efes evinde kıl payı kazandı

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 17'nci haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız Mts'yi 84-83 mağlup etti. İstanbul ekibi bu sonuçla EuroLeague'de üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 10'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Guido Giovannetti
ANADOLU EFES: Larkin 8, Beaubois 10, Anderson 9, Moerman, Pleiss 23, Dunston 5, Micic 21, Simon, Singleton, Bryant 8
KIZILYILDIZ MTS: Wolters 12, Hollins 5, Kalinic 20, Kuzmic 7, Mitrovic 4, White 6, Markovic, Lazic 13, Zirbes, Ivanovic 9, Lazarevic 7
1'İNCİ PERİYOT: 31-21
İLK YARI: 43-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-68