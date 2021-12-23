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Spor

Anadolu Efes evinde kıl payı kazandı

THY Euroleague'in 17. haftasında evinde konuk ettiği Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'yi 84-83 mağlup ederek 9. galibiyetini aldı.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:17 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:17
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Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 17'nci haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız Mts'yi 84-83 mağlup etti. İstanbul ekibi bu sonuçla EuroLeague'de üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 10'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Guido Giovannetti

ANADOLU EFES: Larkin 8, Beaubois 10, Anderson 9, Moerman, Pleiss 23, Dunston 5, Micic 21, Simon, Singleton, Bryant 8

KIZILYILDIZ MTS: Wolters 12, Hollins 5, Kalinic 20, Kuzmic 7, Mitrovic 4, White 6, Markovic, Lazic 13, Zirbes, Ivanovic 9, Lazarevic 7

1'İNCİ PERİYOT: 31-21

İLK YARI: 43-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-68

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