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Spor

Anadolu Efes evinde Maccabi Tel Aviv'i farklı yendi

THY Avrupa Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, evinde konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 109-77 mağlup etti.

24 Şubat 2022 Perşembe 23:07 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 23:07
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini 32 sayı farkla 109-77 yendi.

Bu sonucun ardından 2 maçı eksik lacivert-beyazlılar, ligdeki 13. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya Larkin ve Pleiss'ın basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, Micic önderliğinde bulduğu sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 17-6. İlk çeyrek Anadolu Efes'in 21-10 üstünlüğüyle geçildi.

Müsabakanın ikinci periyoduna Beaubois'nın üçlüğüyle başlayan Anadolu Efes, ilk dakika içinde Dunston'ın atışıyla farkı 16 sayıya çıkardı: 26-10. Hücumda topu iyi çeviren lacivert-beyazlılar, üst üste boş atışlardan sayı çıkartamayınca konuk ekip oyun üstünlüğünü ele aldı ve 15. dakikada Thomas'ın dış atışıyla farkı tek hanelere düşürdü: 30-21. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, son saniyede Beaubois'nın üçlüğüyle soyunma odasına Anadolu Efes'in 45-31 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya oyun kurucuları Micic ve Larkin'in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, özellikle dış atışlarda çok etkili oldu. Periyot boyunca bu iki ismin yanı sıra 3 sayı çizgisinin gerisinden Bryant, Pleiss ve Moerman'dan da skor katkısı alan lacivert-beyazlılar, farkı 30 sayıya kadar çıkardığı çeyreği 74-47 önde girdi.

Müsabakanın son periyodunda 34. dakikada Micic'in üç sayılık atışıyla farkı 34 sayıya (86-52) kadar taşıyan Anadolu Efes, parkeden 32 sayı farkla 109-77 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Micic 20 sayıyla en skorer isim olurken, Moerman 17, Larkin 16 sayı kaydetti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Angel Miguel Perez (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Elias Koromilas (Yunanistan)

ANADOLU EFES: Larkin 16, Bryant 8, Micic 20, Singleton 5, Pleiss 7, Beaubois 13, Moerman 17, Dunston 8, Simon 2, Anderson 11, Erten Gazi, Petrusev 2

MACCABİ TEL AVİV: Wilbekin 17, Thomas 5, Cohen, Williams 6, Zizic 17, Caloiaro 2, Reynolds 6, Dibartolomeo 10, Nunnally 7, Ziv 4, Blayzer 3

1. PERİYOT: 21-10

DEVRE: 45-31

3. PERİYOT: 74-47

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