İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2022 Pazar / 24 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
Spor

Anadolu Efes evinde rahat kazandı

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 97-83 mağlup etti.

27 Mart 2022 Pazar 18:17 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 18:17
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, sahasında Aliağa Petkimspor'u 97-83 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor 20. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Murat Ciner

ANADOLU EFES: Larkin 9, Erten Gazi 11, Moerman 11, Dunston 8, Simon 15, Yiğitcan Saybir 10, Bryant 10, Buğrahan Tuncer 6, Beaubois 16, Egemen Güven 1, Ömer Can İlyasoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan Sağlam 5, Perkins 12, Thomas 18, Aldridge 8, Denmon 7, Armand 17, Doğukan Şanlı 5, Metehan Akyel, Erol Can Çinko 3, Nusret Yıldırım 1, Hakan Sayılı 5, Murat Kozan 2

1. PERİYOT: 26-27

DEVRE: 54-55

3. PERİYOT: 74-67

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.