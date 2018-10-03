Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 65-62 yendi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Karşılaşmaya Ahmet Düverioğlu'nun savunma ve hücumda etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, ilk 4 dakika geride kalırken 6-2 öne geçti. Sert savunma yaparak pota altını koruyan ve sarı lacivertli ekibi top kaybına zorlayan Anadolu Efes, dış atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla 6 dakika geride kalırken skorda 9-9 eşitliği sağladı. Maçın ilk 9 dakikasında Fenerbahçe, sadece Sloukas ( 5) ve Ahmet Düverioğlu (6) ile sayı buldu. Maçın ilk dakikalarının ardından Doğuş Balbay'ın oyuna girmesiyle hücum ve savunma dengesini kuran Anadolu Efes, ilk periyodu da 17-15 önde tamamlamasını bildi.

İkinci periyoda da top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe karşısında Anadolu Efes, hızlı hücumlarla sayı üretti. Anadolu Efes'e pota altından bulduğu sayılarla karşılık veren sarı-lacivertli ekip, periyotta 4 dakika geride kalırken 24-23 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Maçta skor 25-25 ve 28-28'de yeniden eşitliklenirken karşılaşmanın ilk yarısı 30-28 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 2. devresi de ilk yarının genelinde olduğu gibi dengeli başladı. Sloukas'ın boş durumda kötü atışı ve yaptığı top kaybının ardından Anadolu Efes, üst üste bulduğu 2 basketle 37-33 öne geçti. İkinci devrede sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe, 9 dakika geride kalırken sadece 4 sayı bulabildi. Rakibinin boş hücumlarını, hızlı ataklar sonucunda boyalı alandan bulduğu basketlerle cezalandıran Anadolu Efes, farkı açarak 3. periyodu 44-36 önde bitirdi.

Fenerbahçe, maçın son bölümüne de boş hücumlar ve top kayıplarıyla başladı. Sarı-lacivertli ekibin suskunluğunu 1,5 dakika geride kalırken Sinan Güler, 3 sayılık atışla bozdu ve farkı 5'e düşürerek skoru 39-44 yaptı. Beaubois'in boyalı alanın dışından attığı şutta potadan dönen topu hızlı oyuna sokan sarı-lacivertli ekip, Datome'nin 3 sayılık basketiyle hücumu sonlandırdı ve bitime 4 dakika kala skor 44-52'de Anadolu Efes'e mola aldırdı. Lauvergne ve Datome ile basketler bulan Fenerbahçe'ye Micic ve Simon ile karşılık veren Anadolu Efes, son 4 dakikaya girilirken skoru 48-58'e getirdi ve sarı-lacivertli ekibe mola aldırdı. Fenerbahçe, molanın ardından Lauvergne'nin smaç basketiyle maça başladı ve ardından da Sloukas ile sayı buldu. Fenerbahçe karşısında dengeli oyunun sürdüren Anadolu Efes, Beaubois'in faul atışından bulduğu basketle skoru 62-65'e getirdi ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumundaki Anadolu Efes'e 11. kez mutlu sona ulaştı.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Fenerbahçe: Melli 2, Melih Mahmutoğlu 1, Kalinic 5, Sloukas 24, Ahmet Düverioğlu 10, Sinan Güler 3, Datome 7, Lauvergne 8, Ali Muhammed 2

Anadolu Efes: Beaubois 6, James Metecan Birsen 2, Moerman 13, Micic 8, Dunston 7, Simon 11, Doğuş Balbay 13, Sertaç Şanlı 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 2

1. periyot: 15-17

Devre: 30-28

3. periyot: 36-44

Beş faulle çıkan: 39.43 Micic (Anadolu Efes)