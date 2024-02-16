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Spor

Anadolu Efes final biletini kaptı!

ING Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 81-77 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

16 Şubat 2024 Cuma 20:33 - Güncelleme:
Anadolu Efes final biletini kaptı!
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Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 81-77 yenerek, finale yükseldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Anadolu Efes, hızlı hücumlar ve faullerden doğan serbest atışlarla önde götürdüğü ilk çeyreği 23-16 galip tamamladı.

Farkı kapatmak isteyen Pınar Karşıyaka, sert savunmayla devrenin bitimine 6,5 dakika kala üstünlüğü ele geçirdi: (24-23). Ancak Anadolu Efes, bulduğu kritik 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 36-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Pınar Karşıyaka, hızlı hücumlarla devrenin bitimine 5 dakika kala öne geçti: (49-45). Anadolu Efes ise faullerden doğan serbest atışlardan bulduğu basketlerle skora ortak oldu. Pota altındaki sert savunmayla rakibin sayı üretmesine engel olan mavi-beyazlılar, 3. periyodu da 57-56 önde geçti.

Son periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, farkı bir ara 9 sayıya (67-58) kadar çıkardı. Geriye kalan sürede rakibinin farkı kapatmasına engel olan Anadolu Efes, mücadeleyi 81-77 kazandı.

Basketbol: Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final

Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

Hakemler: Fatih Arsalanoğlu, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Larkin 23, Beaubois 4, Braynt 8, Salih Altuntaş, Erten Gazi 10, Clyburn 10, Burak Can Yıldızlı, Pleiss 16, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 1

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 5, Carey 18, Mc Collum 20, Furkan Haltalı 9, Hakan Sayılı 6, Thomas Akyazılı 2, Hilliard, Vitto Brown 10, Mert Celep, Kenan Sipahi 7

1. Periyot: 23-16

Devre: 36-30

3. Periyot: 57-56

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