Anadolu Efes, Galatasaray'ı 10 farkla geçti

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:57 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 00:57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında Galatasaray'ı 90-80 mağlup etti. Bir maç eksiği bulunan lacivert beyazlılar, ligdeki 15'inci maçından da galibiyetle ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

ANADOLU EFES: Micic 20, Beaubois 15, Tolga Geçim 4, Moerman 12, Sertaç Şanlı 7, Larkin 6, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Buğrahan Tuncer 8, Anderson 8, Dunston 4

GALATASARAY: Trice 14, Yiğit Arslan 21, Jefferson 7, Göksenin Köksal 3, Marei 13, Hunter 9, Motum 8, Caner Erdeniz 3, Eray Aydoğan 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-18

İLK YARI: 49-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-54

5 FAUL: 39.29 Hunter (Galatasaray)