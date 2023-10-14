Anadolu Efes, Karşıyaka'yı rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu üçüncü hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 101-85 mağlup etti.
Karşılaşmaya geride başlayan Anadolu Efes 4. dakikada 8 farklı geriye düştü: 2-10. Çabuk toparlanan lacivert-beyazlı takım ilk çeyreği 20-19 önde tamamladı.
İkinci periyotta dış atışlardan etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 52-35 üstün gitti.
Üçüncü periyotta hız kesmeyen İstanbul ekibi, 23. dakikada farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 64-42. Kalan dakikalarda etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, son bölüme 80-65 önde girdi.
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın itirazlarının ardından iki teknik faulle oyun dışı kaldığı dördüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 101-85 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes üçüncü galibiyetini alırken Pınar Karşıyaka ise 3. maçında ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylemezoğlu
Anadolu Efes: Thompson 8, Beaubois 28, Erkan Yılmaz 13, Ercan Osmani 8, Zizic 2, Hollatz 3, Clyburn 21, Melih Tunca 8, Burak Can Yıldızlı 8, Salih Altuntaş 2,
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 5, Hilliard 7, Martin 12, Vitto Brown 23, Furkan Haltalı 7, Hakan Sayılı 5, McCollum 26
1. Periyot: 20-19
Devre: 52-35
3. Periyot: 80-65