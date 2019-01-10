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Anadolu Efes, konuk ettiği Rusya ekibi Khimki'yi 81-72 mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nin 18. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Rusya ekibi Khimki'yi 81-72 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

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Anadolu Efes, bu sonuçla 12. kez sahadan galip ayrıldı. Khimki ise 11. kez mağlup oldu.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Karşılaşmanın ilk bölümünde pota altından kolay sayılar bulan Khimki, 5. dakikayı 12-9 önde geçti. Molanın ardından Simon, Motum, Pleiss ve Beaubois'nın basketleriyle toparlanarak 11-0'lık bir seri yakalayan Anadolu Efes, 8. dakikayı 20-12 üstün bitirdi. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe savunmada etkili başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Beaubois'nın sayılarıyla 13. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 28-16. Üst üste top kayıpları yapan lacivert-beyazlılar karşısında dış atışlar ve hızlı hücumlardan skor üreten Khimki, 18. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 33-32. Kalan bölümde Micic ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulan Anadolu Efes, devreyi 36-34 önde kapattı.

İkinci yarıya Micic ve Doğuş Balbay'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 47-36. Doğuş Balbay'ın savunmada ve hücumda etkili performansıyla farkı 28. dakikada 17 sayıya (57-40) kadar yükselten lacivert-beyazlılar, son bölümde potasında gördüğü sayılara rağmen dördüncü periyoda 62-51 üstün girdi.

Son çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Boyalı alandan ve serbest atış çizgisinden sayılar kaydeden Khimki, 34. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 70-64. Dunston, Moerman ve Simon ile boyalı alanda arka arkaya basketler bulan Anadolu Efes, bitime 1 dakika 44 saniye kala farkı yeniden 10 sayıya çıkardı: 79-69. Kalan sürede farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 81-72 kazandı.

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