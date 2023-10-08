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Spor

Anadolu Efes, ligde ikide iki yaptı

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Çağdaş Bodrum Spor deplasmanına konuk oldu.

8 Ekim 2023 Pazar 18:50 - Güncelleme:
Anadolu Efes, ligde ikide iki yaptı
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Anadolu Efes, salondan 87-75 galibiyetle ayrıldı ve ligde ikide iki yaptı.

Menteşe Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 geride geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 45-42 üstün gitti.

Çekişmeli geçen mücadelenin 3. çeyreği 64-64 beraberlikle geçilirken, son periyotta üstün bir oyun sergileyen Anadolu Efes, sahadan 87-75 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 21 sayıyla mücadele eden Rodrigue Beaubois ile 17 sayı bulan Derek Xavier Willis takımlarının en skorer oyuncusu oldu.

Çağdaş Bodrumspor'da Benjamin Alexander Moore 16, Dominic Jordan Artis 14 ve Jaron Tremel Johnson 12 sayı üretti.

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