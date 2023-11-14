Anadolu Efes, Monaco deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bugün deplasmanda Fransa'nın Monaco ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak ve S Sport 2'den ekranlara gelecek.

Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, averajla 13. sırada yer alıyor. Monaco ise 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.

AVRUPA DA 809. RANDEVU

Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 809. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 808 karşılaşmada 458 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 561. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 301 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.