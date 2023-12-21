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Spor

Anadolu Efes, Münih deplasmanından çıkamadı

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Bayern Münih'e konuk olan Anadolu Efes, parkeden 86-71 mağlup ayrıldı.

21 Aralık 2023 Perşembe 00:51 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Münih deplasmanından çıkamadı
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Almanya ekibi Bayern Münih'e deplasmanda 86-71 yenildi.

Bmw Park'ta oynanan maçın ilk çeyreğini 20-17 önde kapatan Bayern Münih, soyunma odasına da 50-41'lik üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı açan Alman temsilcisi, son çeyreğe 12 sayılık avantajla girdi: 71-59. Son çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan Bayern Münih karşılaşmayı 86-71 kazandı.

Anadolu Efes, 15. maçında 8. yenilgisini alırken, Bayern Münih ise 7. galibiyetini elde etti.

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