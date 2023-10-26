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Spor

Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 08:56 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Ligde iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor. Anadolu Efes averajla 11'inci, Olympiakos da 9'uncu sırada yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 806. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 806. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 558. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu.

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