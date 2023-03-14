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Spor

Anadolu Efes, Real Madrid'i kıl payı yendi

THY Avrupa Ligi'nin 24. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Real Madrid'i 90-89 mağlup etti.

AA14 Mart 2023 Salı 23:02 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Real Madrid'i kıl payı yendi
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasından ertelenen maçta İspanya'nın Real Madrid ekibini 90-89 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde ederken, Real Madrid ise 9. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes maçın ilk bölümünde Micic ve Pleiss ile etkili olurken, hücumda daha organize oynayan Real Madrid rakibine Dzanan Musa ve Deck ile karşılık vererek ilk periyodu 24-18 üstün geçti.

İkinci periyoda da etkili oyununu taşıyan ve boyalı alanda Tavares'i iyi kullanan Real Madrid, 17. dakikada farkı 8 sayıya (31-39) çıkardı. Pleiss ve Singleton'un basketleriyle toparlanarak 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-39 önde gitti.

Karşılaşmada ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, etkili savunmasıyla fazla sayı şansı tanımadığı rakibi karşısında dış atışlardan üst üste basketler bularak 27. dakikada 11 sayılık (65-54) fark yakaladı. Taraftarının da desteğiyle oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Anadolu Efes, hücumdaki başarılı performansını devam ettirerek son çeyreğe 17 sayı (77-60) farkla önde girdi.

Son çeyreğe hem hücum hem de savunmada iyi başlayan Real Madrid, yakaladığı 15-2'lik seriyle 37. dakikada farkı 4 sayıya (79-75) indirdi. Yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve savunma yapmakta da zorlanan Anadolu Efes karşısında dış atışlarda etkili olmaya devam eden Real Madrid, bitime 1 dakika 22 saniye kala 84-83 öne geçti. Larkin'in üç sayılık basketiyle toparlanan Anadolu Efes, Pleiss ve Clyburn'ün de verdiği destekle oldukça zorlandığı karşılaşmadan 90-89 galip ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Mario Majkic (Slovenya)

ANADOLU EFES: Micic 10, Bryant 17, Clyburn 15, Singleton 11, Pleiss 11, Larkin 18, Dunston 8, M'Baye, Erten Gazi,

REAL MADRİD: Dzanan Musa 16, Hanga 2, Deck 15, Hezonja 8, Tavares 13, Fernandez 3, Causeur 3, Poirier 5, Rodrigues 14, Abalde, Cornelie 2, Yabusele 8

1. PERİYOT: 18-24

DEVRE: 42-39

3. PERİYOT: 77-60

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 37.34 Dunston (Anadolu Efes)

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