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Spor

Anadolu Efes, Samsunspor deplasmanında zorlanmadı

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk olduğu karşılaşmayı 93-73 kazanarak ligdeki 5. galibiyetini aldı. Anadolu Efes'in Hırvat pivotu Ante Zizic, 22 sayı 17 ribaunt ile double-double yaparak maçın yıldızı oldu.

AA5 Kasım 2023 Pazar 19:01 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Samsunspor deplasmanında zorlanmadı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 93-73 mağlup etti.

Karşılaşmayanın ilk 5 dakikası iki takımın peş peşe bulduğu basketlerle 12-12 eşitlikle geçildi. Reeder Samsunspor, Mooney ve Crawford'ın art arda attığı 3'lük atışlarıyla ilk periyodu 27-23 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte ağırlığını koyan Anadolu Efes, Zizic ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 43-35 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan misafir takım 24. dakikada farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Bu periyotta dıştan peş peşe 3 sayı bulan Anadolu Efes farkı 3. çeyreği 66-51 önde tamamladı.

Son periyoda 15 sayı farkla giren Anadolu Efes, farkı artırarak karşılaşmadan 93-73 galip ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında Samsunspor taraftarları misafir takımı tribünlere çağırarak, 'Sizinle gurur duyuyoruz' şeklinde tezahürat yaptı.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Güler, Göksun Öz

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 2, Pemberton, Engin Kalkan, Crawford 20 , Mert Ali Sert, Levi 21, Arda Berk Kaya 2, Henry 7, Mooney 18, Göktuğ Baş 3

Anadolu Efes: Bryant 4, Salih Altuntaş, Emre Melih Tunca 12, Erten Gazi 10, Thompson 12, Mehmet Efe Demirel 1, Hollatz 11, Ercan Osmani 5, Erkan Yılmaz, Willis 16, Zizic 22

1. Periyot: 27-23

Devre: 35-43

3. Periyot: 51-66

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