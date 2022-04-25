Anadolu Efes, serinin 3. maçında Milan'ı konuk edecek

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride ilk iki maç İtalya'da oynandı. Anadolu Efes ilk maçı 64-48 kazanarak seride 1-0 öne geçerken, İtalyan ekibi ikinci müsabakadan 73-66 üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı.



Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AVRUPA'DA 764. MAÇ

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 764. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 763 karşılaşmada 434 galibiyet ve 329 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 516. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 515 karşılaşmada 277 galibiyet elde etti, 238 kez rakiplerine mağlup oldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 37. RANDEVU

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında 37. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 36 maçın 22'sini lacivert-beyazlı ekip, 14'ünü ise AX Armani Exchange Milan kazandı.