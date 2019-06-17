Anadolu Efes seriyi 3-2 yaptı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.
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