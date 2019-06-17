28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8741
  • 6,5951
  • 252.872
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Anadolu Efes seriyi 3-2 yaptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.

Detaylar birazdan...

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı

Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

Başkan Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Mursi açıklaması

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

İlk ameliyatına böyle girdi

İlk ameliyatına böyle girdi
 

POPÜLER HABERLER

Düğün konvoyunda “makas” terörü kamerada

Düğün konvoyunda “makas” terörü kamerada

Kartpostallık görüntüler! Ağrı Dağı...

Kartpostallık görüntüler! Ağrı Dağı...

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi

Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren

Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA