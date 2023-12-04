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Spor

Anadolu Efes, transferi duyurdu!

Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi Basket forması giyen başarılı pivot Daniel Oturu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

4 Aralık 2023 Pazartesi 21:14 - Güncelleme:
Anadolu Efes, transferi duyurdu!
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Sezon başından beri başı sakatlıklardan kurtulmayan Anadolu Efes, yeni transferini açıkladı.

Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi Basket forması giyen Birleşik Amerikalı pivot Daniel Oturu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Anadolu Efes'in açıklaması:

"Başarılı oyuncu Daniel Oturu, sezon sonuna kadar kiralık olarak formamızı giyecek. Welcome Daniel!"

Yukatel Merkezefendi Basket ile 9 resmi maça çıkan Daniel Oturu, maç başına 20.9 sayı, 10.1 ribaund ve 1.7 blok ortalaması tutturdu.

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