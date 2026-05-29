Spor

Anadolu Efes yarı finalde!

Anadolu Efes, Türk Telekom'u deplasmanda 77-70 mağlup ederek play-off çeyrek final serisini 2-0 kazandı.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 20:23 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Anadolu Efes, yarı finalde Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Maç karşılıklı sayılarla başlarken Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 9-7 önde geçti. İki takımın da top kayıpları yaptığı bölümün ardından Anadolu Efes, Şehmus Hazer'in üç sayılık basketiyle 14-13 öne geçti. Kalan bölümde etkisini artıran Türk Telekom, ilk çeyreği 17-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda PJ Dozier'in üçlüğüyle başlayan Anadolu Efes, farkı 4'e (21-17) kadar çıkardı. Ribauntlardaki başarısını hücumda skora dönüştüren Türk Telekom, devre arasına 4 dakika 44 saniye kala beraberliği yakaladı: 24-24. Son bölümde oyun üstünlüğünü ele geçiren Anadolu Efes, soyunma odasına 37-31 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere (41-31) çıkardı. Ev sahibi ekibin farkı kapatma çabalarına rağmen Anadolu Efes, üstünlüğünü korudu ve son 10 dakikaya 7 sayılık avantajla (61-54) gitti.

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türk Telekom, 11-0'lık seriyle skorda öne geçti: 65-61. Anadolu Efes, maçın bitime 4 dakika 12 saniye kala 2 sayıya (67-65) indirdi. Smith ve Simonovic'in sayılarına Larkin ve Beaubois ile cevap veren konuk ekip, son bölümde 3 sayılık avantaj (73-70) yakaladı. Kalan dakikalarda rakibine şans tanımayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 77-70 kazandı.

İlk maçı da 86-75 kazanan Anadolu Efes, seriyi de 2-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

Türk Telekom: Smith 18, Alexander 2, Trifunovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 5, Simonovic 15, Devoe 6, Ata Kahraman 4, Berkan Durmaz, Usher 15

Anadolu Efes: Larkin 20, Weiler-Babb 3, PJ Dozier 9, Poirier 14, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz, Loyd 7, Şehmus Hazer 6, Smits 2, Jones, Beaubois 7

1. Periyot: 17-16

Devre: 31-37

3. Periyot: 54-61

Beş faulle çıkan: 39.39 Smith (Türk Telekom)

