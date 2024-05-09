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Spor

Anadolu Efes'e yeni forvet

Anadolu Efes, gelecek sezonun ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor. Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas forması giyen 29 yaşındaki forvet Rolands Smits ile sözleşme imzalamaya çok yakın.

9 Mayıs 2024 Perşembe 19:14 - Güncelleme:
Anadolu Efes'e yeni forvet
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Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Anadolu Efes, önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Donatas Urbonas'ın haberine göre; Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ta forma giyen 29 yaşındaki forvet Rolands Smits ile sözleşme imzalamaya yakın.

Habere göre; Anadolu Efes, Letonyalı oyuncu ile 2 artı 1 yıllık anlaşamaya vardı ve sezon sonunda yıldız oyuncuyla resmi sözleşme imzalamak için harekete geçti.

Rolands Smits, bu sezon Zalgiris Kaunas formasıyla EuroLeague'de 10.5 sayı, 4.3 ribaunt ve 1.2 asist ortamaları ile mücadele etmişti.

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