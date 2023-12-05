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Spor

Anadolu Efes'in rakibi Ergin Ataman!

THY Avrupa Ligi'nin 12. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk edecek. 20.30'da başlayacak karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.

AA5 Aralık 2023 Salı 16:39 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in rakibi Ergin Ataman!
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında salı günü Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 14. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların 6'sını kazanıp, 5'inde yenilen Panathinaikos ise averajla 5. sırada bulunuyor.

ERGİN ATAMAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, yarın eski takımı Anadolu Efes'e karşı görev yapacak.

Tecrübeli başantrenör Yunan ekibinin başında, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği ve 2 Avrupa Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok başarıya imza attığı Anadolu Efes'e karşı ilk resmi maçına çıkacak.

AVRUPA KUPALARINDA 813. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 813. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 812 karşılaşmada 460 galibiyet ve 352 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 565. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 303 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 261 kez rakiplerine mağlup oldu.

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