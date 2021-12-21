İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2021 Salı / 17 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,346
  • EURO
    16,2648
  • ALTIN
    824.373
  • BIST100
    2031.92
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes'in rakibi Kızılyıldız mts
Spor

Anadolu Efes'in rakibi Kızılyıldız mts

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek.

AA21 Aralık 2021 Salı 11:07 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 11:07
ABONE OL

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçın 7'sini kazanan ve 9'unu kaybeden Kızılyıldız mts ise 11. sırada bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 744. RANDEVU

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 744. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 743 karşılaşmada 423 galibiyet ve 320 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 496. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 266 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 229 kez rakiplerine mağlup oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.