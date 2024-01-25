İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2864
  • EURO
    33,094
  • ALTIN
    1961.78
  • BIST100
    8176.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Monaco
Spor

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Monaco

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Monaco'yu sahasında konuk edecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Monaco
ABONE OL

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Fransa ekibi Monaco'yu ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 22 maçta 9 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 15. sırada girdi. Monaco ise 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. basamakta yer aldı.

Anadolu Efes, Monaco'ya karşı sezonun ilk devresinde Fransa'da oynanan maçı 89-82 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 824. MAÇ

Lacivert-beyazlı takım, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 824. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 823 müsabakada 464 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 576. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 575 mücadelenin 307'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 268'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.