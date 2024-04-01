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Spor

Anadolu Efes'in yeni koçu Rusya'dan

Bu sezon beklentilerin altında kalan Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can ile yollarını ayırmasının ardından Xavi Pascual'ı takımın başına getirmek istiyor.

1 Nisan 2024 Pazartesi 23:27 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in yeni koçu Rusya'dan
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Bu sezon EuroLeague'e istediği gibi başlayamayan ve sezon içerisinde Erdem Can ile yollarını ayıran Anadolu Efes için olay bir iddia ortaya atıldı.

YENİ KOÇU RUSYA'DAN GELECEK

İtalyan basınından Sportando'nun haberine göre Anadolu Efes, EuroLeague'de Barcelona ve Panathinaikos başantrenörlüğü yapan Xavi Pascual'ı takımın başına getirmek istiyor.

Haberin detaylarında şu anda Zenit'in koçluğunu yapan 51 yaşındaki İspanyol başantrenör ile çok yıllı bir sözleşme imzalayacak.

1 KEZ EUROLEAGUE KAZANDI

2008 yılında Dusko Ivanovic'in takımdan ayrılmasıyla Barcelona koçluğuna geçen Xavi Pascual, 2009-2010 sezonunda Olympiacos'u 86-68 mağlup ederek EuroLeague şampiyonu oldu ve aynı sezonda EuroLeague'in en iyi koçu ödülünü kazandı.

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