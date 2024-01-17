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Spor

Anadolu Efes'inTHY Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona ile mücadele edecek.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Anadolu Efes'inTHY Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 8 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayarak haftaya 15. sırada girdi. Barcelona ise bu sezon 15 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı.

AVRUPA'DA 823. MAÇ

Lacivert-beyazlı takım, Barcelona müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 823. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 822 müsabakada 463 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 575. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 574 mücadelenin 306'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 268'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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