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Spor

Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi sona erdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı.

1 Şubat 2024 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi sona erdi
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Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan Erdem Can açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz."

ANADOLU EFES'TEKİ PERFORMANSI

Anadolu Efes'te Ergin Ataman'ın ardından bu sezon başında göreve gelen Erdem Can, lacivert-beyazlı ekibin başında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde takımı liderliğe taşırken, THY EuroLeague'de ise 9 galibiyetle 16. sırada kaldı.

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