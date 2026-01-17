İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Anadolu Efes'te kabus sürüyor

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Safiport Erokspor deplasmanında 90-79 mağlup oldu.

17 Ocak 2026 Cumartesi 20:15
Anadolu Efes'te kabus sürüyor
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Safiport Erokspor, konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-79 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Uğur Akyıldız

Safiport Erokspor: Pangos 5, Simmons 16, Cornelie 9, Egehan Arna 8, Love 9, Crawford 24, Galloway 5, Thomas Akyazılı, Thurman 7, Metehan Akyel 6, Ahmet Düverioğlu 1

Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Dessert 3, Dozier 9, David Mutaf 5, Ercan Osmani 17, Şehmus Hazer 5, Lee 16, Cordinier 3, Smits 7, Erkan Yılmaz 5, Jones 6

1. Periyot: 22-12

Devre: 45-30

3. Periyot: 70-49

