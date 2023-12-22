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Spor

Anadolu Efes'te kötü gidişat sürüyor!

Anadolu Efes ile Baskonia, Euroleague'in 16. hafta maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Baskonia karşısında parkeden 87-80 mağlup ayrıldı.

22 Aralık 2023 Cuma 22:18 - Güncelleme:
Anadolu Efes'te kötü gidişat sürüyor!
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THY Euroleague'in 16. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Baskonia ile karşılaştı.

Karşılaşmayı konuk ekip Baskonia 87-80 kazandı. Bu sonuçla Anadolu Efes, arka arkaya üçüncü, toplamda dokuzuncu yenilgisini aldı.

Baskonia'da Markus Howard, attığı 28 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

ANADOLU EFES 17-17 BASKONIA | 1. PERİYOT SONUCU

ANADOLU EFES 36-36 BASKONIA | 2. PERİYOT SONUCU

ANADOLU EFES 60-57 BASKONIA | 3. PERİYOT SONUCU

ANADOLU EFES 80-87 BASKONIA | 4. PERİYOT SONUCU

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