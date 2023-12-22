Anadolu Efes'te kötü gidişat sürüyor!

THY Euroleague'in 16. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Baskonia ile karşılaştı.
Karşılaşmayı konuk ekip Baskonia 87-80 kazandı. Bu sonuçla Anadolu Efes, arka arkaya üçüncü, toplamda dokuzuncu yenilgisini aldı.
Baskonia'da Markus Howard, attığı 28 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
ANADOLU EFES 17-17 BASKONIA | 1. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 36-36 BASKONIA | 2. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 60-57 BASKONIA | 3. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 80-87 BASKONIA | 4. PERİYOT SONUCU