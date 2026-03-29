  • Anadolu Efes'ten iç sahada kritik galibiyet
Anadolu Efes'ten iç sahada kritik galibiyet

Anadolu Efes, başa baş geçen mücadelede son çeyrekte oyuna ağırlığını koyarak TOFAŞ'ı 92-82 mağlup etti.

AA29 Mart 2026 Pazar 18:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği TOFAŞ'ı 92-82 yendi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Nazlı Çisil Güngör

Anadolu Efes: Loyd 19, Weiler-Babb, Poirier 6, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 14, Beaubois 6, Şehmus Hazer 9, Smits 5, Dozier 2, David Mutaf 17, Jones 7

TOFAŞ: Perez 15, Tolga Geçim 8, Sadık Emir Kabaca 8, Blazevic 21, Besson 4, Floyd 18, Özgür Cengiz 2, Kidd 2, Furkan Korkmaz 4

1. Periyot: 21-21

Devre: 51-43

3. Periyot: 67-70

Beş faulle çıkan oyuncu: 34.09 Perez (TOFAŞ)

