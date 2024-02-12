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Spor

Anadolu Efes'ten kötü haber! Derek Willis'in burnunda kırık tespit edildi

Anadolu Efes sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Derek Willis'in burnunun kırıldığını duyurdu.

12 Şubat 2024 Pazartesi 11:11 - Güncelleme:
Anadolu Efes'ten kötü haber! Derek Willis'in burnunda kırık tespit edildi
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Anadolu Efes, dün oynanan Galatasaray Ekmas maçında Derek Willis'in burnunun kırıldığını açıkladı.

Anadolu Efes yaptığı açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Derek Willis'in dün oynanan Galatasaray Ekmas karşılaşmasında burnu kırılmış, oyuncumuza karşılaşma sonrasında Doç. Dr. Sertan Şahin tarafından burun redüksiyon ve atel uygulaması yapılmıştır. Takım Doktorumuz Uğur Diliçıkık, işlemin başarılı geçtiğini, devam eden süreçte oyuncumuzun durumunun yakından takip edildiğini belirtmiştir. Derek Willis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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