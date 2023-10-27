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Spor

Anadolu Efes'ten Maccabi'nin iddialarına yanıt

İstanbul'da yapılan THY EuroLeague toplantısında Maccabi Tel Aviv'in organizasyondan atılması konusunun masaya yatırıldığını iddia eden İsrail basınına Anadolu Efes cephesinden yanıt geldi. Temsilcimiz konuyla alakalı olarak 'Güvenlik sorunları nedeniyle Maccabi'nin maçlarını başka bir ülkede oynaması konusu masaya yatırıldı.' ifadelerini kullandı.

Akşam27 Ekim 2023 Cuma 10:50 - Güncelleme:
Anadolu Efes'ten Maccabi'nin iddialarına yanıt
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İsrail basınından Sport1.maariv, İstanbul'da yapılan THY EuroLeague toplantısında Maccabi Tel Aviv'in organizasyondan atılması için oylama yapıldığını iddia etti.

Türk ve İspanyol takımlarının İsrail ekibinin atılması yönünde oy kullandığı, Yunan ve Rus temsilcilerinin karşı çıkmasıyla Maccabi'nin ligde tutulduğu yazıldı.

Anadolu Efes cephesi bu iddiaların asılsız olduğunu anlattı: "Güvenlik sorunları nedeniyle Maccabi'nin maçlarını başka bir ülkede oynaması konusu masaya yatırıldı. İsrail basınının iddia ettiği gibi Türk takımlarının karşı çıkması gibi bir durum ya da oylama olmadı. Maccabi'nin maçlarının Belgrad'da oynaması için fikir birliği oldu. Ancak EuroLeague Yönetimi bir güvence istiyor ve rapor hazırlandıktan sonra karar verilecek."

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