Anadolu Efes'ten rahat galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 85-60 yendi.
Salon: ENKA
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar
Aliağa Petkimspor: Whittaker 4, Efianayi 7, Franke 13, Troy Selim Şav 2, Sajus 10, Brown 5, Blumbergs 7, Mustafa Kurtuldum 8, Yunus Emre Sonsırma 2, Floyd 2
Anadolu Efes : Loyd 26, Weiler-Babb 6, Dessert 7, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 5, Beaubois 2, Şehmus Hazer 11, Smits 4, Dozier 9, Burak Can Yıldızlı 3, Mutaf 4, Jones 1
1. Periyot: 13-24
Devre: 28-49
3. Periyot: 45-69