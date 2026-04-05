İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,613
  • EURO
    51,4953
  • ALTIN
    6653.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Anadolu Efes'ten rahat galibiyet

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 85-60 mağlup etti.

AA5 Nisan 2026 Pazar 15:10
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 85-60 yendi.

Salon: ENKA

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar

Aliağa Petkimspor: Whittaker 4, Efianayi 7, Franke 13, Troy Selim Şav 2, Sajus 10, Brown 5, Blumbergs 7, Mustafa Kurtuldum 8, Yunus Emre Sonsırma 2, Floyd 2

Anadolu Efes : Loyd 26, Weiler-Babb 6, Dessert 7, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 5, Beaubois 2, Şehmus Hazer 11, Smits 4, Dozier 9, Burak Can Yıldızlı 3, Mutaf 4, Jones 1

1.⁠ ⁠Periyot: 13-24

Devre: 28-49

3.⁠ ⁠Periyot: 45-69

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Beyrut'taki Dahiye bölgesine peş peşe 4 hava saldırısı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.