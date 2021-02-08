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Spor

Anastasios Bakasetas: Bana yapılan yatırımın karşılığını vermeye çalışıyorum

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da ilk golün sahibi Anastasios Bakasetas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

08 Şubat 2021 Pazartesi 23:32 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 23:32
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Trabzonspor'un kendisine yatırım yaptığını söyleyen Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, "Dünya sıkıntıda, ekonomik sıkıntılar var. Trabzonspor bana bir yatırım yaptı ve ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Maç maç gitmeye devam ediyoruz. Hep birlikte daha iyi yerlere gelmek istiyoruz." dedi.

"GÜZEL BİR GOL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Şutlarının iyi olduğunu söyleyen orta saha oyuncusu, "Top bana gelmeden önce bana geleceğini hissetmiştim. En önemli özelliklerimden bir tanesi ceza sahası içinde ve dışında iyi şutlar çektiğimi düşünüyorum. Güzel bir gol olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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