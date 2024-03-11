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Spor

Ancelotti: Arda'nın burada büyük bir geleceği var

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Celta Vigo maçında ilk golünü atan Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı milli futbolcu için, 'Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz.' sözlerini kullandı.

11 Mart 2024 Pazartesi 01:00 - Güncelleme:
Ancelotti: Arda'nın burada büyük bir geleceği var
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli oyuncumuz Arda Güler'in takımıyla ilk golünü atmasını değerlendirdi.

4-0 kazanılan Celta Vigo maçı sonrası konuşan Ancelotti, "Çok az süre aldı. Ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek." dedi.

Arda'nın golüne değinen Ancelotti, "Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

19 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü Celta Vigo karşısında alınan 4-0'lık galibiyette kaydetmişti. 89'da oyuna giren Arda, 90+4'te skoru 4-0'a getirmişti.

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