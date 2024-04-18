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Spor

Ancelotti: Bu takımla gurur duyuyorum

Real Madrid'de teknik direktör Carlo ANcelotti, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde alınan Manchester City zaferi sonrası konuştu. Çok iyi bir iş çıkardıklarına değinen İtalyan çalıştırıcı, 'Böyle savunmaya alışık değiliz. Bu takımla gurur duyuyorum.' yorumunda bulundu.

18 Nisan 2024 Perşembe 01:34 - Güncelleme:
Ancelotti: Bu takımla gurur duyuyorum
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde deplasmanda Manchester City'i penaltılarla geçen Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Carlo Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

"Gurur duyuyorum. Çok iyi savunduk. Takım büyük bir fedakarlık yaptı. Burada kazanmak ancak bu şekilde olur. Asla Real Madrid'in öldüğünü düşünmeyin. Madrid asla ölmez. Çok sakinim çünkü hiç enerjim kalmadı. Böyle savunmaya alışık değiliz. Bu takımla gurur duyuyorum. Çünkü son şampiyona karşı çok iyi bir iş çıkardılar."

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