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Spor

Ancelotti, sakatlıklar sonrası kararını verdi! Arda Güler'e şans doğdu

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Joselu ve Jude Bellingham'ın sakatlıklarının ardından milli futbolcu Arda Güler'e daha fazla forma şansı vereceği ifade edildi.

23 Şubat 2024 Cuma 18:43 - Güncelleme:
Ancelotti, sakatlıklar sonrası kararını verdi! Arda Güler'e şans doğdu
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Real Madrid'de Ancelotti, üst üste sakatlıkların ardından Arda Güler için yeni bir karar aldı.

As'ta yer alan habere göre; Bellingham ve Joselu'nun sakatlıkları sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'e daha fazla şans vermeyi düşünüyor.

İtalyan çalıştırıcı, milli oyuncuyu Vinicius, Rodrygo ve Brahim Diaz'ın alternatifi olarak düşünüyor.

Daha önce sakatlanan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Bellingham'ın ardından Joselu'nun da sakatlandığı açıklandı.

İspanyol golcü de sakatlığı sebebiyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Arda Güler'in sakatlıklar sebebiyle daha fazla süre almasının beklendiği ifade edildi.

18 yaşındaki milli oyuncu bu sezon Real'de 5 maçta forma giydi ve toplam 92 dakika süre aldı.

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