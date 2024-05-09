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Spor

Ancelotti: Vini Jr. Ballon d'Or'a yaklaşıyor

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında aldıkları galibiyet sonrası konuştu. Takımın Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'un performansından övgüyle bahseden Ancelotti, 'Vinicius Junior gittikçe Ballon d'Or' kazanmaya yaklaşıyor. Onun gösterdiği performans ile gurur duyuyorum.' sözlerini sarf etti.

9 Mayıs 2024 Perşembe 01:23 - Güncelleme:
Ancelotti: Vini Jr. Ballon d'Or'a yaklaşıyor
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında Bayern Münih'i efsane bir geri dönüşle mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını söyleyen Carlo Ancelotti, "İyi oynadığımızı düşünüyorum ama dürüst olmak gerekirse oyunu daha fazla kontrol etme fırsatımız vardı. Onlar gol attığında bunun altından kalkacak gücümüz vardı. Burada yine aynı şey oldu. Bernabeu'da taraftarımızla birlikte olmak harika. Onlarla birlikte beklenmedik şeyler yapabiliriz. İnandık." ifadelerini kullandı.

Çalıştırdığı en iyi kadronun bu olduğunu söyleyen Ancelotti şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Joselu harika bir iş çıkardı. O harika bir forvet. Gerçekten çok iyiydik ve maçın sonunda çok fazla enerjimiz vardı. Şu andan itibaren finale kadar elbette bunun tadını çıkaracağım. Taraftarlarımızla ligi kutlamak için harika günlerimiz var. Fantastik olacak. Oyuncularım inanılmaz. Onlara gerçekten minnettarım, gerçekten çok çalışıyorlar, bence kariyerim boyunca sahip olduğum en iyi kadro bu. Vinicius Junior gittikçe Ballon d'Or' kazanmaya yaklaşıyor. Onun gösterdiği performans ile gurur duyuyorum. Bayern ofsayttan mı şikayet etti? Tamam, Nacho'nun iptal edilen golünden şikayetçiyiz... çünkü Kimmich kendisini yere attı."

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