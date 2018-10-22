Anderlecht Fenerbahçe maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov'un oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Ekim Perşembe günü Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacağı karşılaşmayı, Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Constant Vanden Stock Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak D Grubu üçüncü hafta maçında Kabakov'un yardımcılıklarını, Martin Margaritov ile Divan Valkov yapacak.

İlave yardımcı hakem olarak Nikola Popov ve Stanislav Todorov'un görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Georgi Todorov üstlenecek.