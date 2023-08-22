Anderson Talisca, Al Nassr'ı sırtladı

Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmasında sahasında Al-Ahli Dubai'yi 4-2 mağlup etti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren goller 12. ve 90.+5. dakikada Anderson Talisca, 89'da Sultan Al Ghannam ve 90+7'de Marcelo Brozovic kaydetti. Al-Ahli'de 19. ve 47. dakikada Yahya Al Ghassani attığı mağllubiyeti engelleyemedi

Al-Nassr bu galibiyetle adını bir üst tura yazdırırken turnuvaya veda ederken, Al-Ahli turnuvaya veda etti.

Al-Nassr bir sonraki karşılaşmada Al-Fateh deplasmanına giderken, Al-Ahli, Al-Bataeh ile karşılaşacak.