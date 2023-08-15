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Spor

Anderson Talisca geri dönüyor! Bütün taraftarlar bu haberi bekliyordu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Anderson Talisca için İspanyol basınından yeni bir iddia gündeme geldi. Avrupa devi Barcelona'nın yıldız isim Anderson Talisca için devreye girdiği ve kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Ağustos 2023 Salı 17:48 - Güncelleme:
Anderson Talisca geri dönüyor! Bütün taraftarlar bu haberi bekliyordu
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Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın yeni talibi ortaya çıktı. Siyah-beyazlı takımda gösterdiği performans ile Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'ın yolunu tutan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınında çıkan haberine göre, İspanya La Liga'nın dev kulübü Barcelona, yıldızı isim Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

DEMBELE YERİNE ANDERSON TALISCA

Yıldız oyuncusu Ousmane Dembele'ye veda etmeye hazırlanan Katalan ekibi, kadrosunu Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca ile güçlendirecek.

ANDERSON TALISCA, AVRUPA'YA GERİ DÖNÜYOR

Daha önce Avrupa'da Benfica'nın formasını giyen Anderson Talisca, bu transferin gerçekleşmesi halinde Avrupa'ya geri dönmüş olacak.

ANDERSON TALISCA'NIN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca, geçen sezon Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr ile çıktığı 25 maçta 21 gol ve 2 asist ile oynadı.

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