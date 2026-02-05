Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca, gol sayısını 19'a yükseltti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, Erzurumspor FK karşısında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 19 yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci maçına çıkan Talisca, iki maçta 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Ligde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 1, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 33'üncü resmi maçta 19 kez fileleri havalandırdı.