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Spor

Anderson Talisca için transfer planı hazır

Anderson Talisca Beşiktaş'ın transfer gündeminden düşmüyor. Beşiktaş Yönetimi Anderson Talisca'yı kadrosuna katabilmek için Alex Teixeira ile yolları ayırmayı göze aldı. İşte detaylar...

Sabah10 Mart 2022 Perşembe 09:40 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 09:42
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Beşiktaş'ta forma giydiği 2016-17 sezonunda elde edilen Süper Lig şampiyonluğu ve Devler Ligi'nde yakalanan başarıda büyük pay sahibi olan Anderson Talisca, bir kez daha siyah-beyazlıların gündeminde.

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BEŞİKTAŞ YAKIN TAKİPTE

Sezon başında Guangzhou'dan Al-Nassr'a 8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Brezilyalı yıldız, bir süredir takım arkadaşları ve taraftarlarla problem yaşıyor. Kartal ise sezon sonunda Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanan 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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TALISCA'NIN TRANSFERİ TEIXEIRA'YA BAĞLI

Sabah'ın haberine göre; Haziranda 14 oyuncusunun kontratı bitecek olan Beşiktaş'ta, Alex Teixeira'ya da ülkesinden talipler mevcut. Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılması halinde 2 milyon 750 bin euro maaş alanı açılacak.

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TALISCA'DAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Siyah beyazlı yönetim, bu parayı da Talisca için kullanmayı planlıyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi, Anderson Talisca'nın 4.5-5 milyon euro bandındaki kontrat talebinde indirime gitmesine bağlı.

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