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Spor

Andone Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray, gelecek sezon için planlama yapmaya başladı. Sarı-kırmızılı takım bazı futbolcularla yola devam etmeyecek. İtalyan basını, Florin Andone'nin Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:40 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:40
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İtalyan basını, Galatasray forması giyen Florin Andone ile yolların ayrılacağını duyurdu. Böylece futbolcunun Brighton'a geri döneceği aktarıldı.

Takıma katkı vermesi beklenen golcü futbolcu, sağ dizinden ağır bir sakatlık yaşamıştı.

Haberde sakatlık nedeniyle Andone'nin sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadığının altı çizildi.

Galatasaray, Andone'nin kiralanması karşılığında Ada ekibine 700 bin Euro kiralama bedeli ödedi.

Andone ise sakatlık sebebiyle verimliği olduğu sezonda 2.5 milyon Euro transfer ücreti elde etti.

Teknik direktör Fatih Terim'in alternatif planı olarak bilinen Florin Andone Galatasaray'da 11 maçta 2 gol kaydetti.

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